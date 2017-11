Un étudiant menace avec un couteau d'autres élèves de l'Université de Perpignan

Un étudiant de 20 ans a été arrêté mercredi matin par la police après qu'il ait menacé, avec son couteau, des jeunes dans le campus. Il doit être jugé ce vendredi.

Un étudiant de l'université de Perpignan doit être jugé en comparution immédiate ce vendredi au tribunal correctionnel de Perpignan. Ce jeune de 20 ans, en première année de licence d'anglais, a menacé de mort avec un couteau ce mercredi plusieurs élèves dans l'enceinte du campus. Connu des autorités, comme consommateur de cannabis, il était "très agité, incontrôlable" précise le commissariat de police de Perpignan.

La veille, cet étudiant s'en était pris au personnel qui tentait de le maîtriser lors d'une crise d'épilepsie dans l’amphithéâtre. Un infirmier a alors reçu plusieurs coups, sans doute involontaires. Refusant d'être hospitalisé, ce jeune jette alors violemment du mobilier au sol et menace de revenir "tuer tout le monde" si les secours tentent de l'intercepter.

Mercredi matin, l'étudiant est reparti en cours pensant avoir récupéré, mais il s'emporte après une nouvelle crise et menace des étudiants dans la cour avec son couteau. Au cours de sa garde à vue, il invective les forces de l'ordre et va jusqu’à leur montrer ses parties intimes. Ce jeune a, par la suite, reconnu les faits justifiant son état par une prise importante de médicaments et de cannabis.

Son comportement rappelle un bien mauvais souvenir à la FAC. En janvier 2010, un étudiant chinois, paranoïaque et schizophrène, a tué une secrétaire de l'Université avec un couteau de cuisine. Deux autres personnes avaient été blessées.