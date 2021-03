Un jeune de 21 ans meurt au volant de sa voiture à Argentré-du-Plessis, au sud de Vitré

Comment ce jeune de 21 ans s'est-il retrouvé inconscient au volant de sa voiture à Argentré-du-Plessis, au sud de Vitré (Ille-et-Vilaine) ? Les pompiers ont été appelés à 7h10 dimanche 28 mars par un témoin qui a découvert la scène. La voiture de la victime était encastrée dans un arbre au lieu-dit le Bois des Cherbault, sur la départementale 48.

Décédé sur place

A l'arrivée des secours, le jeune homme était en arrêt cardio-respiratoire. Il n'a pas pu être réanimé et est décédé sur place. On ignore l'heure et les circonstances de cet accident.