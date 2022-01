Un jeune de 22 ans porté disparu à Nîmes

Un jeune homme de 22 ans, dépressif, est recherché par les gendarmes et la police municipale entre Nîmes et Caveirac.

Vous avez peut-être aperçu un hélicoptère survoler notamment les zones de garrigue entre Nîmes et Caveirac ce mardi après-midi. Policiers et gendarmes recherchaient un jeune homme de 22 ans porté disparu. Il serait dépressif et aurait déjà effectué plusieurs tentatives de suicide. A la tombée de la nuit, le jeune homme n'a toujours pas été retrouvé.