Un jeune de 22 ans se tue dans un accident de la route en Dordogne, son passager dans un état grave

Nous vous en parlions dès ce matin sur France Bleu Périgord. Un jeune automobiliste de 22 ans s'est tué sur la commune de St-Cyprien et son passager, âgé de 20 ans, est en urgence absolue. On en sait un peu plus sur les circonstances du drame.