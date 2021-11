Un jeune de 24 ans condamné à huit mois de prison avec sursis après avoir agressé des pompiers à Bordeaux

Un jeune de 24 ans a été condamné à huit mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Bordeaux, mercredi 24 novembre. Lors de cette comparution immédiate, il a été reconnu coupable d'avoir agressé des pompiers lundi soir, sur la rive droite. Les secouristes étaient venus lui porter secours après un accident de trottinette. Mais la soi-disant victime avait tenté de les attaquer au couteau, avant d'être interpellé par des policiers.

L'audience a surtout souligné la lassitude des pompiers face aux nombreuses agressions. C'est par la voix de leur avocat que les trois soldats du feu parties civiles ont exprimé une "habitude", affirment-ils. Des pompiers absents de l'audience, par peur de recroiser le regard de leur agresseur. Car depuis lundi, "ils ne vont pas très bien", selon leur avocat. Les souvenirs de l'agression leur reviennent en mémoire. Après avoir tenté de secourir le jeune homme, ce dernier leur a proféré des insultes, des menaces, puis a tenté de porter des coups. Les pompiers se réfugient alors dans leur camion, visé ensuite par un projectile.

"À quel moment a-t-on basculé ?"

Le jeune, fortement alcoolisé, arrive au niveau de la fenêtre passager du véhicule. Il sort un couteau de sa poche, avec lequel il frappe contre la vitre, soutenue par le coude de l'un des pompiers. "Si la vitre cède, il se prend des coups de couteau", déplore l'avocat. "J'ai eu peur pour ma vie", lui a confié la victime. "Si j'avais su, je serais entré chez les CRS."

Car désormais, le métier de pompier se résume à "slalomer entre les crachats et les insultes", affirme l'avocat. "À quel moment a-t-on basculé et s'est-on habitués à ces agressions ?", se demande la procureure. Elle annonce ses réquisitions : six mois de prison ferme. Le prévenu, qui n'a reconnu que des insultes, est donc finalement condamné à du sursis, "pour ne pas encombrer les prisons", se justifie le président du tribunal. Son téléphone, avec lequel il avait filmé les pompiers, a été confisqué.