Un jeune de 24 ans décède cette nuit sur la RN 106 à hauteur de Boucoiran-et-Nozières

1 mort et 3 blessés graves dans cette sortie de route sur la RN 106 à la hauteur de Boucoiran-et-Nozières.. Les victimes sont âgés de 23 à 27 ans. Le pronostic vital est engagé pour deux jeunes filles. L'accident a eu lieu aux alentours de deux heures du matin.

Terrible sortie de route en cette veille de weekend sur la RN 106 à la hauteur de Boucoiran-et-Nozières. Un véhicule, seul en cause circulait dans le sens Alès-Nîmes. A son bord 4 jeunes gens, deux garçons et deux filles âgés de 23 à 17 ans. Les raisons de la sortie de route ne sont pas connues pour l'heure. Le conducteur de 24 ans est décédé. Parmi les 3 autres passagers, un jeune homme de 26 ans est blessé gravement. Pronostic vital engagé, en revanche, pour de jeunes femmes âgées de 23 et 27 ans.

1 mort et 3 blessés graves sur la RN 106

Les sapeurs-pompiers du Gard qui sont intervenus très rapidement sur place n'ont malheureusement pas pu eviter ce très lourd bilan. 21 hommes étaient engagés sur cet accident de voie publique mortel ainsi qu'une dizaine de véhicules.

Accident dramatique à Boucoiran (Gard) - SDIS 30

1 homme de 24 ans décédé, 1 homme de 26 ans blessé grave, 2 femmes âgées de 23 et 27 ans blessées graves avec toutes les 2 un pronostic vital engagé. - SDIS 30