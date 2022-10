Un jeune de 25 ans meurt dans un accident de la route à Ahetze

Encore un accident mortel sur les routes du Pays Basque. Vers minuit, dans la nuit de dimanche à lundi, un scooter et une voiture se sont percutés chemin d'Agerrea à Ahetze. A l'arrivée des secours, le jeune pilote du deux-roues était décédé. Agé de 25 ans, il n'a pas pu être réanimé et a été déclaré mort sur place. Les deux occupants de la voiture, âgés de 27 et 30 ans, sont indemnes.

Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de ce nouveau drame.

Hausse significative des accidents de la route en 2022

L'augmentation des accidents de la route mortels est très nette cette année dans le département. Au début du mois d'octobre, le dernier bilan préfectoral faisait état de 35 morts sur les routes des Pyrénées-Atlantiques depuis le début de l'année. C'est dix de plus que 2021 sur la même période.