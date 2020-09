Un jeune de Douarnenez devant les assises spéciales, il dit avoir voulu faire une étude sur l'Etat Islamique

Un étudiant en anthropologie, âgé de 26 ans, va comparaître ce mercredi devant la Cour d'Assises spéciale de Paris. Ce jeune de 26 ans, originaire de Douarnenez, voulait mener dit-il, une "ethnographie de l'Etat Islamique et de l'Islam radical". Il y a quatre ans, il a tenté de rencontrer des djihadistes via la messagerie cryptée Telegram. Il se faisait passer pour un candidat au djihad et invitait ses interlocuteurs à se rendre en Syrie.

Une rencontre avec un recruteur de l'EI

Selon l'enquête, il aurait rencontré un djihadiste à Paris pour évoquer la préparation d'un attentat et aurait également été en contact avec Rachid Kassim, considéré comme le principal recruteur français de Daech. Quand il a appris que la police se renseignait sur ses activités, il a contacté la Direction générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) par lui-même.

"Une énorme bêtise"

Il dit n'avoir jamais appelé au meurtre, ni avoir eu l'intention de passer à l'acte. Ses proches assurent "qu'il n'avait jamais manifesté d'intérêt pour la religion". Il admet tout de même avoir fait "une énorme bêtise".