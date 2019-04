Un jeune de Haute Savoie condamné pour avoir menacé de "tondre les filles" de Christophe Castaner

Thonon-les-Bains, France

Ce jeune veilleur de nuit de 25 ans a menacé par mail de "tondre" les filles de Christophe Castaner et "de les jeter à la Seine". Cet internaute Haut-savoyard de 25 ans a été condamné ce mardi par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (74), à 140 heures de travail d'intérêt général et à verser 2.400 euros de dommages et intérêts au ministre et sa famille (800 euros par personne, pour le couple Castaner et leurs deux filles). L'avocat de la famille Castaner, partie civile, a précisé que la somme sera reversée à la Croix-Rouge.

Le jeune au casier judiciaire vierge devra effectuer du travail d'intérêt général - mesure appliquée aux primo-délinquants.

Des images qui tournent en boucle à la télé

Le jeune homme était selon son avocat Paterne Milongo, pris "dans un élan de haine et de colère après les images qui tournent en boucle depuis le début du mouvement des gilets jaunes", notamment les violences policières. Il n'avait pas l'intention de passer à l'acte, selon son défenseur, même s'il a bien posté le 17 février dernier sous pseudonyme ces deux mails d'insultes.

Le jeune aurait dû se douter que son forfait n'allait pas rester impuni, car il a posté les messages de menace de mort sur l'adresse mail du ministère de l'Intérieur.

Il a dit à la barre, devant les juges, "regretter son acte".