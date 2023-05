Un jeune en garde à vue pour avoir touché les fesses de lycéennes pendant une course caritative en Dordogne

Un jeune de 22 ans est en garde à vue dans les locaux du commissariat de Périgueux ce samedi soir. Il est soupçonné d'avoir mis la main aux fesses de trois lycéennes vendredi matin, lors d'une course caritative organisée par le lycée Jay de Beaufort, au stade Francis Rongiéras à Périgueux.

ⓘ Publicité

Une course pour Action contre la faim

Vendredi matin, le lycée organisait une course solidaire au stade Francis Rongiéras, au profit de l'association Action contre la faim. Les élèves de Seconde, Première et Terminale devaient courir des tours de piste, afin de récolter de l'argent pour l'association. Au moment de la remise des récompenses, alors qu'une foule de 250 élèves et leurs accompagnateurs patientait au pied du podium, trois jeunes filles racontent qu'une personne s'est approchée et leur a mis une main aux fesses, indique le parquet de Périgueux.

Une professeure a appelé la police, qui a interpellé un jeune homme de 22 ans. Il était toujours sur place et a pu être rapidement identifié. Deux des jeunes filles de 17 ans ont porté plainte, et une enquête est en cours. Selon le parquet le jeune homme n'a pas encore pu être entendu par les enquêteurs. Il n'est pas connu des services de police.