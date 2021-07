Un jeune gendarme percuté lors d'une course-poursuite dans les Côtes d'Armor

Un gendarme a été percuté par une voiture après une courte-poursuite à Plouisy, près de Guingamp dans les Côtes d'Armor, vers 1h30 dans la nuit de jeudi à vendredi.

A bord d'une voiture, un jeune homme de 19 ans, au comportement étrange. Une patrouille de gendarmes le remarque et tente de le contrôler, en vain. Une course-poursuite s'engage et se termine dans une impasse de Plouisy où un jeune gendarme est percuté. Blessé à la hanche, il est transporté à l'hôpital de Guingamp pour des examens. Il a une ITT (interruption temporaire de travail) de six jours.

Le conducteur de 19 ans est en garde à vue, il présente une alcoolémie positive.