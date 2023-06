Un jeune gendarme retrouvé mort dans les locaux de la brigade de Baume-les-Dames

Le corps sans vie d'un jeune gendarme a été retrouvé dans l'arrière-cour de la brigade de Baume-les-Dames (Doubs) dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon nos informations, un de ses collègues a entendu une détonation vers 1h du matin. Il est allé voir et a découvert le jeune homme de 21 ans inanimé, avec son arme de service près du corps.

La piste du suicide privilégiée

Une enquête a été ouverte et confiée aux gendarmes de la section de recherches de Besançon. Contacté, le parquet de Besançon confirme la découverte du corps et l'ouverture de l'enquête, sans plus d'informations pour l'instant. La piste du suicide est privilégiée.

Arrivé début 2023 dans cette brigade

Ce jeune gendarme était arrivé à la caserne de Baume-les-Dames il y a quelques mois, au début de l'année 2023, selon une source proche du dossier. Il ne présentait aucun problème et rien ne laissait penser à un tel geste, selon cette même source.