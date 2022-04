Un jeune Gersois condamné ce mardi pour avoir tué sur la route, ivre, deux jeunes Landais

Martin, 27 ans, a été condamné à porter un bracelet électronique pendant 1 an. En novembre, après une soirée très alcoolisée, il avait percuté et tué deux Landais qui rentraient de Bordeaux, à Saint-Martin-d'Oney (Landes). Le troisième passager, qui a survécu, était à l'audience ce mardi.

L'affaire est "un concentré de malheurs et de souffrances", selon l'avocat du prévenu. Martin, un Gersois de 27 ans, a été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis - un an de prison donc - à effectuer à domicile avec un bracelet électronique, pour avoir tué avec deux grammes d'alcool dans le sang deux jeunes Landais, sur la route. C'était le 12 novembre 2021 à Saint-Martin-d'Oney (Landes). Il se rendait, après une soirée très alcoolisée au restaurant et dans des bars de Mont-de-Marsan, chez un ami, avec qui il avait prévu d'aller chasser le lendemain. En face, arrivaient Mohammed, Smaël et Saji, trois amis de 19 et 20 ans, qui rentraient de Bordeaux. Seul Saji a survécu au choc frontal.

Ce mardi, au tribunal de Mont-de-Marsan, il a expliqué qu'il ne dormait plus, ne mangeait plus, ne pouvait plus vivre normalement depuis l'accident. "Je n'arrive pas à faire le deuil. J'ai perdu deux diamants, deux pierres précieuses", a-t-il dit dans la salle d'audience bondée. Les familles des deux jeunes victimes ont fondu en larmes plusieurs fois. Notamment lorsque leur avocate a retracé le parcours exemplaire de Mohammed et Smaël. "Smaël avait juré sur le lit de mort de son père de s'occuper de sa mère et de ses sœurs, a-t-elle expliqué. Il l'a fait, avant de partir faire des études difficiles à Paris. Des études de sciences politiques. C'était la première fois qu'il quittait les Landes."

Une peine insuffisante selon les familles et victimes.

La vie du prévenu, Martin, a également changé il y a cinq mois. Son avocat, maître Hubert Hazera, décrit un "gamin du terroir", passionné de rugby et de chasse, qui "aime picoler" comme les jeunes qui l'entourent. À la barre, le commercial et agriculteur a du mal à exprimer la culpabilité qui le ronge mais a conscience du mal qu'il a fait. "Je me le rappelle tous les jours lorsque je me vois dans le miroir", lit-il sur un bout de papier qu'il a préparé. Martin a le visage défiguré par la balle de fusil qu'il a tirée sur son visage pour en finir, le soir de l'accident.

Il a déjà été arrêté ivre au volant à 18 ans, trois mois seulement après avoir obtenu son permis de conduire. "Cela ne lui a pas servi de leçon", a pointé le substitut du procureur Laurent Ollivier. Il n'a pas de souvenirs de l'accident, ce 12 novembre, mais assume sa responsabilité. Il sait qu'il a "anéanti" quatre familles : celles des victimes, et la sienne.

Martin ne fera pas de prison ferme pour cela. Il doit porter un bracelet électronique pendant un an. Son permis de conduire lui est retiré, s'il le repasse il ne pourra conduire, pendant trois ans qu'un véhicule équipé d'un éthylotest anti-démarrage, et il a l'obligation de continuer de consulter un psychologue, comme il le fait depuis l'accident. Une peine insuffisante pour Saji et les familles des victimes. "Pas un seul jour de prison pour deux vies, ce n'est pas normal", s'emporte Saji après l'audience.

"On pouvait craindre que la tentative de suicide manquée ne soit réitérée", estime l'avocat du prévenu maître Hubert Hazera.