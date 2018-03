Valence, France

Un jeune s'est grièvement blessé, dimanche dernier, quartier Fontbarlettes, à Valence. En début d'après-midi, ce Péageois de 25 ans sort avec un groupe de jeunes et se lance dans un rodéo à moto. Des motos cross, interdites sur la voie publique.

Le Péageois ne porte pas de casque et lors de sa course, il chute violemment. Il heurte une barrière, et se blesse très grièvement au visage. Des proches l'emmènent aux urgences à l'hôpital de Valence. Le blessé souffre d'un traumatisme crânien et son pronostique vital est engagé.

La police avait déjà été appelée la veille, samedi, pour des rodéos dans le quartier. Peu après l'accident dimanche, elle reçoit un nouvel appel, car des jeunes tentent de faire redémarrer une moto cross accidentée, à Fontbarlettes. C'est comme ça que les enquêteurs font le lien.

Le blessé n'a toujours pas pu être entendu. Une enquête est ouverte, mais il est a priori la seule victime dans cet accident.

Valence en lutte contre les rodéos

Le maire de Valence, très engagé dans la lutte contre ces rodéos motorisés rappelle que depuis 2015, quatre personnes ont été tuées ou grièvement blessées à cause de ce type de courses dans les rues et sur les trottoirs de la ville. "Payer toute sa vie quelques trente secondes de sensation, ça ne vaut vraiment pas le coup", résume Nicolas Daragon.