Un jeune habitant de Thonon-les-Bains tué par un policier

Les faits se sont produits mardi soir lors d'une course poursuite en voiture. La victime est âgée de 22 ans. Un policier a tiré alors qu'un véhicule fonçait sur plusieurs de ses collègues à pied, rapporte la procureure de la République d'Annecy.

Les faits se sont produits mardi en milieu de soirée quand les policiers sont appelés pour des coups de feu dans un quartier sensible de la ville. Quand une voiture de la BAC (la Brigade Anti-Criminalité) arrive sur place, elle croise un véhicule, déjà contrôlé la veille, et déjà, à propos de coups de feu tirés dans le secteur. Mais cette fois le conducteur refuse de s'arrêter et tente de fuir.

"Une course poursuite s'engage "

Une voiture de la BAC prend les fuyards en chasse, rapporte Véronique Denizot, la procureure de la République d'Annecy, tandis que des policiers à pied bloquent l'issue d'une rue. C'est quand ils s'aperçoivent que les fuyards foncent sur leurs collègues, qu'ils voient également un des occupants sortir une arme, raconte Véronique Denizot, que l'un des fonctionnaires en voiture ouvre le feu et blesse mortellement un jeune homme de 22 ans, originaire du quartier de Collonges.

Au moins deux occupants ont réussi à prendre la fuite

Quand les policiers parviennent jusqu'à la voiture, finalement immobilisée place de crête, il découvre le corps de la victime ainsi qu'une une arme. Au moins deux autres fuyards sont parvenus à s'échapper.

Deux enquêtes sont ouvertes

Ce mercredi, deux enquêtes ont été ouvertes. L'une est menée par la police judiciaire d'Annecy pour tentative d'homicide sur personnes dépositaires de l'autorité publique. La seconde est diligentée par l'inspection générale de la police nationale pour coups mortels par une personne dépositaire de l'autorité publique. Le policier qui a tiré le coup de feu mortel a été placé en garde à vue. Victime d'un malaise, il n'a pas pu être entendu et sera convoqué ultérieurement. Ses collègues impliqués dans l'intervention ont eux été entendus ce mercredi après-midi.