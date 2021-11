Un jeune haut-garonnais soupçonné de meurtre en Creuse

En Creuse (Limousin), une jeune femme retrouvée morte chez elle le week-end dernier hébergeait son meurtrier présumé, un garçon de 23 ans originaire de Haute-Garonne, depuis quelques jours. Il a avoué avoir étranglé sa victime dans son sommeil et tenté ensuite de mettre fin à ses jours.

On en sait plus sur le meurtrier présumé d'une jeune Creusoise de 20 ans retrouvée morte à son domicile dimanche 31 octobre par les policiers de Guéret. Les forces de l'ordre ont été alertées par ce jeune homme qui s'est rendu de lui-même au commissariat, dimanche après-midi. Originaire de la région toulousaine, il a tout simplement avoué aux policiers "je l'ai tuée".

Agé de 23 ans, il a reconnu avoir étranglé la jeune femme dans son sommeil dans la nuit de samedi à dimanche. Ensuite, il aurait tenté de se suicider. C'est en se réveillant le lendemain qu'il est allé voir les forces de l'ordre.

Il était hébergé par la victime depuis plusieurs jours

Lui et la victime s'étaient connus via internet, rencontrés sur une plateforme de jeux vidéos et ont échangé à maintes reprises. Le jeune homme avait des intentions suicidaires, mais avant de passer à l'acte, il avait décidé d'aller voir ses amis un peu partout en France. Cela faisait plusieurs semaines qu'il avait quitté le domicile parental en Haute-Garonne.

La jeune Creusoise l'hébergeait dans son appartement guéretois depuis quelques jours. Selon ses aveux, la tension serait montée entre eux, elle lui aurait mal parlé et il en est venu aux mains.

Placé en détention provisoire depuis mardi, le Toulousain est mis en examen pour meurtre et encourt jusqu'à trente ans de réclusion criminelle. Le jeune homme n'avait jusque-là pas de casier judiciaire.