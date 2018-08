Melun, France

Une intervention qui vire au drame dans la nuit à Melun (Seine-et-Marne). Un jeune homme de 18 ans a été grièvement blessé par des policiers de la BAC (Brigade Anti-Criminalité) . Vers 1h du matin près de la gare, les policiers repèrent ce jeune en train de dissimuler un objet, il prend ensuite la fuite.

Il s'est avancé vers eux avec un couteau à la main et n'a pas obtempéré" quand les policiers l'ont sommé de le lâcher" - source proche de l’enquête

Les policiers le pourchassent sur une centaine de mètres et le rattrapent dans une cour fermée où le jeune homme s'était réfugié. Là le jeune homme dégaine son couteau, avance vers eux et refuse d'obtempérer après les injonctions des policiers. La riposte est immédiate, les policiers tirent à quatre reprises et blessent le jeune homme au thorax et aux jambes.

Le garçon est dans un état grave, il a été transporté en hélicoptère vers un hôpital de la région parisienne. Son pronostic vital est engagé. Une enquête a été ouverte et confiée à la police des polices par le parquet.