Un jeune homme arrêté à Anglet pour viol aggravé

Un jeune homme âgé de 27 ans a été déféré devant le parquet de Bayonne, ce vendredi 6 mai pour des faits de viol aggravé qui auraient été commis sur la commune d'Anglet. L'individu, déjà connu de la police, mais pour d'autres types de faits, a été arrêté mercredi 4 mai par les policiers du commissariat de Bayonne. Placé en garde à vue, le jeune homme n'a pas totalement reconnu les actes pour lesquels il a été interpellé.

Un mineur interpellé dans une autre affaire

Toujours cette semaine, les policiers de Bayonne ont également mis la main sur un jeune mineur soupçonné de deux agressions sexuelles commises dans le petit Bayonne en avril et mai de cette année. Le jeune homme a été arrêté mardi 3 mai et placé en garde à vue. Il a été interrogé et remis en liberté le lendemain, mais l'enquête se poursuit. Elle s'appuie sur deux plaintes déposées par les deux jeunes femmes qui ont été agressées.