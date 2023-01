Un jeune homme arrêté en Dordogne après une série de vols dans des voitures

Il a profité du marché et du monde qui afflue dans le centre-ville de Périgueux le samedi matin. Un jeune homme de 28 ans a été arrêté tôt ce matin du samedi 31 décembre, pour une série de vols dans au moins trois véhicules stationnés dans l'hypercentre. Le suspect aurait volé de l'argent liquide et des cartes bancaires, rapporte le commissariat de police.

Le jeune homme a repéré des voitures stationnées en double-file ou garées à la va-vite, dont les propriétaires étaient partis faire une course rapide en laissant sac à main ou sacoche sur le siège passager, et le véhicule déverrouillé. Des ouvriers et un livreur de colis se sont ainsi fait piéger.

Des voitures laissées non-verrouillées

Le suspect se serait servi des cartes et du liquide pour acheter des cigarettes. Des témoins et des victimes l'ont reconnu quelques minutes plus tard, alors que le jeune homme continuait de tourner dans le centre ville, dans les rues Wilson, Taillefer, ou encore place Saint-Silain. Les policiers appelés sur les lieux l'interpellent rapidement.

Le jeune homme nie les faits qui lui sont reprochés. Les policiers n'ont retrouvé sur lui que les cigarettes. Mais il est déjà connu de la police, pour d'autres faits. Présenté au procureur de la République dans la journée de dimanche, il a été placé en détention provisoire en attendant de comparaître mardi prochain devant le tribunal correctionnel.