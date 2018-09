Bresson, France

La partie a tourné au drame samedi soir dans la commune de Bresson.

Un jeune homme de 23 ans participait à une partie d'Airsoft en pleine nuit, ce jeu de simulation de guerre où deux équipes s'affrontent avec des pistolets à billes, lorsqu'il a fait une chute de 11 mètres en tombant du toit-terrasse du fort de Montavie.

Les secours ont été appelés à minuit. Transporté en urgence absolue au service de déchocage de l’hôpital de Grenoble, le jeune homme présentait des traumatismes à la tête, au bassin, et des fractures des membres.

Le fort de Montavie est laissé à l'abandon et interdit d'accès depuis six ans

Situé au dessus de Bresson dans l'agglomération grenobloise, ce fort a été construit en 1875 pour accueillir 560 hommes, et après la guerre, il est utilisé comme terrain d'exercice. Dans les années 1970, les communes de Brié-Angonnes et Bresson rachètent le fort, puis il est laissé à l'abandon et devient un terrain de prédilection pour les joueurs d'Airsoft.

Des trous, des fossés, des murs qui menacent de s’effondrer..."

Particularité de ce fort : un quart appartient à la commune de Brié-Angonnes, trois quarts à la commune de Bresson. Il y a cinq ans, suite à un accident léger (un jeune homme était tombé dans un trou), les deux communes ont pris un arrêté pour interdire tout accès au fort... Arrêté qui n'a jamais été respecté, déplore le maire de Bresson, Michel Rebuffet : "C'est hyper dangereux car il y a des trous partout, des douves, des fossés avec de la végétation par dessus, des murs qui menacent de s’effondrer... Tout le monde est informé mais ça continue, la gendarmerie d'Eybens m'a confié qu'elle allait y faire un tour fréquemment le week-end pour intervenir auprès des contrevenants."

Plein de projets pour le fort, mais pas de financement

Plusieurs projets ont été proposés pour réhabiliter ce lieu en centre de congrès, en musée militaire ou en lieu d'exposition. Mais "Rien de concret" explique Michel Rebuffet. "car il n'y a pas les financements derrière. De toute façon si quelque chose se fait, ça ne pourrais être qu'un projet d'ampleur métropolitaine, mais ce n'est pas dans les tuyaux !"