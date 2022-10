Un jeune homme condamné à un an de prison pour apologie du terrorisme en récidive par le tribunal d'Auxerre

Il a été condamné à un an de prison avec une injonction de soins et plus de 3.000 euros de dédommagement aux victimes des attentats de Nice qui se sont formées partie civile. L'homme de 21 ans comparaissait, lundi 24 octobre, au tribunal d'Auxerre. Il était poursuivi pour apologie du terrorisme en récidive mais aussi pour menaces de mort et envoi de photos à caractère pornographique et violente à une mineure.

La comparution a été reportée à deux reprises, d'abord par la présidente du tribunal, le mois dernier, demandant une expertise psychiatrique supplémentaire. Ensuite parce que le prévenu a eu le Covid-19. Ce n'est pas la première fois qu'il est est jugé pour apologie du terrorisme. En 2020 il a déjà été condamné pour ces faits par le tribunal pour enfants.

"Je voulais juste marquer les esprits"

Lors de cette nouvelle comparution, le jeune homme porte un survêtement avec le logo de l'Olympique de Marseille. Ce club de foot, c'est le point de départ de l'affaire selon lui. Le 28 août 2022, après un match qui oppose Nice à Marseille. Lui qui est fan du club marseillais, il le défend et s'embrouille avec les supporters niçois sur les réseaux sociaux.

L'homme poste alors sur Twitter, une image du camion qui a fait 86 morts et 400 blessés sur la promenade des Anglais de Nice le 14 juillet 2016. Sous sa publication il y a un légende : "Nissa merda, 80 fachos disparus".

Le tweet a été signalé sur Pharos, plateforme nationale pour signaler un contenu illicite sur Internet. L'association Life for Nice a également porté plainte et s'est ensuite constituée partie civile.

Au tribunal, le procureur énumère les vidéos et les photos retrouvées dans son portable. Des images de décapitations, de victoire des talibans, de violences. Pourtant, il dément soutenir les actes terroristes et affirme même être solidaire avec les victimes. Il essaye de justifier ce tweet, "je voulais juste marquer les esprits." Il ajoute, "je n'ai pas de limite dans la violence sur les réseaux sociaux."

Face à lui, les victimes sont présentes, assises sur le banc. Quatre membres de l’association Life for Nice. "C’est un islamiste, je lui crache à la figure !" Explose l’une des victimes. "Nos morts n’ont rien à voir avec le foot ! C’est irrespectueux pour mon père que j’ai perdu ce jour là !" S’indigne une autre.

Lors de la comparution, le prévenu s’est excusé à plusieurs reprises, a expliqué qu’il pense à leur douleur, en vain, le mal est déjà fait.

Un profil psychologique instable

Deux expertises psychologiques ont été réalisés avant ce cette comparution.. La première démontre l'immaturité psychique de l'homme mais aussi le fait qu’il est en capacité de porter atteinte de façon grave verbalement à quelqu'un mais pas physiquement. La deuxième expertise révèle, elle, une vulnérabilité qui pourrait l'entraîner sur la pente glissante de l’endoctrinement.

Le procureur, Gregory Leroy, résume, "c’est un caméléon ! Il expose sa virilité derrière les écrans mais sinon c’est encore un enfant." En effet, le jeune homme a été placé à huit ans en foyer, sans liens familiaux, sans scolarisation depuis la cinquième.

Le jeune homme est déjà reconnu comme ayant des troubles psychiques. Lui même demande un traitement plus important que ce qu’il a déjà et des consultations avec un psychiatre. Placé sous curatelle renforcée depuis sa majorité, sa responsable était présente lors de la comparution. Elle soutient, elle aussi, qu’il a besoin d’un suivi mais elle évoque aussi un autre problème. Selon elle, "aucune structure de l’Yonne ne peut répondre à ses besoins."

À sa sortie de prison il fera l'objet d'un suivi socio-judiciaire pendant trois ans, avec obligation de se soigner et indemnisation des parties civiles. Il encoure un an de prison supplémentaire s'il ne respecte pas le suivi.

Il est également inscrit au Fijais, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.