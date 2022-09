Pour récupérer son chien, un jeune de Dordogne casse une voiture et brandit un faux pistolet

La garde des enfants provoque souvent des conflits après une rupture, mais savoir qui aura le chien aussi. Un jeune homme de 28 ans a été condamné lundi 5 septembre par le tribunal de Bergerac pour des violences avec arme, pour avoir tenté de récupérer le chien qu'il avait adopté avec son ex-petite amie. Le tout, accompagné d'un ami, et armé d'un faux pistolet Beretta à billes.

Il pointe un faux Beretta sur l'ami de son ex

La scène remonte à la nuit de vendredi à samedi, dans un village du Sarladais. Les deux jeunes hommes de 28 et 20 ans sont déterminés à récupérer l'animal, un American staff, que l'ex-copine a gardé après leur rupture. Ils débarquent chez un copain de l'ex-petite amie, qu'ils soupçonnent de garder le chien. Mais le molosse n'est pas là.

Par dépit, les deux jeunes hommes se mettent à taper dans la voiture du locataire des lieux. L'ex-petit ami sort aussi un pistolet à billes, un Beretta qui est faux mais qui a tout l'air d'une véritable arme, et il le pointe sur le pauvre homme. C'est à ce moment là qu'intervient un voisin. Il met en déroute les deux suspects, qui s'enfuient bredouille. Ils n'ont pas retrouvé le chien. Ils ne tarderont pas à être identifiés par les gendarmes, et ils avouent tout en garde à vue.

Les deux suspects repartent... sans le chien

Les deux jeunes hommes comparaissaient ce lundi en Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, devant la procureure de Bergerac. L'ex-petit ami de 28 ans présente un casier judiciaire déjà très chargé. Il a été condamné à six mois de prison ferme et incarcéré, pour violences avec arme sans incapacité, dégradations en réunion, et conduite malgré l'annulation de son permis de conduire.

Son ami qui l'accompagnait, un jeune homme de 20 ans a été condamné pour complicité des violences. Quatre mois de prison avec sursis.