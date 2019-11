Un jeune homme de 19 ans a été condamné mercredi après-midi au tribunal de Guéret. Il avait été interpellé en juillet, pour avoir envoyé du cannabis et un téléphone portable au dessus du grillage de la prison.

Un jeune homme condamné pour avoir jeté du cannabis et un téléphone dans la prison de Guéret

Guéret, France

Un jeune homme de 19 ans a été condamné à 140 heures de travail d’intérêt général, ce mercredi après-midi, au tribunal correctionnel de Guéret. Une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), c'est-à-dire qu'il a reconnu les faits.

Il avait été interpellé par les gendarmes, à son domicile d'Aubusson, le 31 juillet dernier, après des mois d'enquête : les forces de l'ordre le soupçonnaient d'avoir envoyer un paquet au dessus des grilles de la prison de Guéret. A l'intérieur, du cannabis, un téléphone portable, mais aussi du savon et des cigarettes. Des faits qu'il a confirmé : il souhaitait venir en aide à son frère, qui y est incarcéré, et améliorer son quotidien.

En plus de ses heures de TIG, le jeune aubussonais a aussi obligation de rechercher un emploi, de suivre des soins et l'interdiction de se rendre dans des débits de boissons pendant 18 mois. En cas de non respect de ces obligations, il risque quatre mois de prison.