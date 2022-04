Un jeune homme condamné pour viol à Montpellier, a finalement été acquitté en appel à Perpignan

La justice a perçu de manière très différente une même affaire. Un homme de 27 ans était accusé d'avoir violé une jeune femme de 19 ans dans sa voiture en avril 2018 à Sérignan (Hérault) Les deux jeunes se fréquentaient depuis quelques mois. Lors du premier procès devant la cour criminelle de l'Hérault à Montpellier, composée uniquement de magistrats professionnels, le jeune homme avait été condamné à 8 ans de prison.

Ce verdict était une énorme surprise pour l'accusé. "Il n'avait fait que trois semaines de détention provisoire au moment de son interpellation. Cela faisait presque deux ans qu'il était en liberté. Il avait quitté la région. Il s'était très bien inséré, n'avait posé aucune difficulté et donc il a été très étonné, évidemment, y compris sa famille quand il a eu cette peine de huit années. C'est pour cela qu'il a pris cette décision de faire appel" explique Maître Maryse Pechevis, l'avocat du jeune homme.

Chacun a ressenti les choses sincèrement différemment

Cette semaine, l'affaire était examinée en appel devant la cour d'assises des Pyrénées Orientales à Perpignan, composée de jurés populaires, il a été acquitté. L'avocate du jeune homme a mis en avant un dossier très ambiguë. "Mon client et la jeune femme avaient des attentes l'un envers l'autre, qui n'étaient sans doute pas les mêmes. Et finalement, face à une situation identique, ils ont eu des ressentis différents. C'est ce qu'on a plaidé. " Maitre Maryse Pechevis s'est appuyé sur un livre de Karine Tuil "les choses humaines" adapté récemment au cinéma. "C'est l'histoire de deux personnes qui se connaissent, qui partent ensemble à une soirée. Ça termine avec une relation sexuelle. La jeune fille a été violée et le jeune homme dit pas du tout. On a eu une relation consentie et c'est cette histoire d'une même situation de ressenti différent. Et c'est pour cela que j'ai parlé de cette zone grise, c'est à dire que personne ne détient la vérité. Et après, même chacun dans leur tête, ils ont ressenti les choses sincèrement, différemment."

La jeune femme a mis deux mois avant de porter plainte et les experts ont estimé qu'elle a eu un comportement ambigüe

Il y avait aussi dans ce dossier des zones d'ombre de la part de la victime. "Les deux experts, psychologues et psychiatres ont évoqué le fait que cette jeune fille, avait été ambiguë, ambivalente dans son comportement avant, pendant et après les faits et qu'on ne pouvait pas écarter l'hypothèse qu'elle était consentante au moment des faits. Elle a peut-être regretté ce qui s'était passé après coup, on sait qu'elle a mis deux mois avant de déposer plainte. Après un mois plus tard, elle est revenue auprès de la gendarmerie en disant Je retire ma plainte et elle a fait des allers retours au niveau de sa plainte à plusieurs reprises. Comme elle n'était pas sûre d'elle non plus dans son son fondement de victime."

L'avocate va maintenant engager une procédure d'indemnisation pour les 13 mois passés en détention provisoire. "Quand mon client a été incarcéré le 23 mars 2021, ça faisait deux ans qu'il travaillait. Ça faisait huit mois qu'il fréquentait une jeune fille qui a apporté son témoignage, écrit à l'audience. Et elle a bien expliqué que leur relation s'était arrêtée du fait de l'incarcération. Donc, il y a le traumatisme d'avoir été privé de la liberté, d'avoir perdu son travail et avoir perdu sa chérie. Là, enfin, il voit le bout du tunnel. Et puis va se reconstruire. Il va, je pense, quitter, quitter cette région, rejoindre. Il a une maman, une sœur qui habite en Charente-Maritime de façon aussi assez éloignée des faits à s'éloigner de la famille de cette jeune femme. Je pense que c'est mieux pour tout le monde."

L'effet jury populaire a joué

Cet acquittement est aussi la preuve que la justice populaire a parfois une autre façon d'aborder les dossiers. "On se dit que le jury populaire a une fraîcheur de vue. Il peut se laisser surprendre par des éléments. Il peut apprécier les données de l'enquête, peut être différemment qu'un jury composé uniquement de magistrats professionnels. On a quand même vraiment le sentiment que c'est l'effet du jury populaire qui a joué."