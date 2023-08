Un jeune homme de 16 ans blessé par arme blanche à Toulouse

Un jeune homme de 16 ans a été blessé par arme blanche à Toulouse ce lundi après-midi. Les secours sont intervenus rue Robert Aron, à quelques minutes du métro Basso Combo vers 14h40.

Circonstances inconnues

Ses blessures à la main et à la fesse sont superficielles mais il est tout de même transporté au CHU Purpan. La victime dit avoir été agressée dans un parc de Bellefontaine par un inconnu. On en sait pas plus pour l'instant sur les circonstances ou les motifs de l'agresseur. Ce lundi soir l'assaillant n'a pas été interpellé.