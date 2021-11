Un jeune homme de 17 ans jugé pour le meurtre des jardins de l'hôtel de ville de Rouen

Le corps dénudé et défiguré du quadragénaire avait été retrouvé dans les jardins de l'Hôtel de ville.

Un premier procès s'ouvre ce mercredi et pour trois jours, dans l'affaire du meurtre des jardins de l'hôtel de ville à Rouen. Il s'agit du procès d'un jeune homme de 17 ans, jugé pour meurtre aggravé à huis clos devant le tribunal pour enfants de Rouen.

Le jeune homme avait 15 ans au moment des faits, en septembre 2019. Un groupe de jeunes avait semé la terreur des les rues du centre-ville, un couple et un homme avaient été frappés, et un autre homme de 46 ans avait été tué, retrouvé nu et défiguré dans les jardins de l'hôtel de ville de Rouen. Le jeune homme encourt 20 ans de réclusion, la peine maximale pour un mineur de moins de 16 ans.

Un autre mineur âgé de 17 ans au moment des faits sera lui jugé pour meurtre devant la cour d'assises des mineurs, sans doute au début de l'année prochaine. Selon leurs avocats, les deux jeunes hommes s'accusent mutuellement d'avoir porté les coups mortels.

Enfin deux majeurs seront jugés devant le tribunal correctionnel.