Un jeune homme de 17 ans se noie dans la Garonne au sud de Toulouse

Terrible drame, ce samedi, au Fauga au sud de Toulouse. Un jeune homme de 17 ans s'est noyé dans la Garonne. Il avait disparu en milieu d'après-midi, peu après 15h. Selon les pompiers, il était venu passer la journée avec sa famille sur les bords de la Garonne au niveau du lieu lieu-dit Aouach. Il s'est jeté à l'eau pour venir en aide à sa petite cousine qui était en difficulté dans le fleuve. Si l'enfant a pu être secouru, lui s'est retrouvé piégé à son tour.

Durant plus d'une heure et demie, pompiers et gendarmes ont tenté de le retrouver et de le secourir. Des plongeurs ont sondé la Garonne. L'hélicoptère de la gendarmerie a survolé la zone. Le jeune homme a été repêché inconscient peu après 17h. Les secours ont tenté de le réanimer en vain. Il a été déclaré décédé par le SMUR à 18h11.