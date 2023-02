Un jeune homme de 18 ans décédé, six autres blessés dans un accident de la route dans le Morbihan

Dramatique accident dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 février à Saint-Jacut-les-Pins, dans le Morbihan. Un jeune homme de 18 ans est décédé, six autres jeunes âgés de 18 à 20 ans sont blessés, dont un grièvement. Ces sept personnes étaient toutes à bord du même véhicule qui a fait une sortie de route vers 4 heures du matin. Tous ont été transportés vers les hôpitaux voisins, vers le CHU de Rennes et le centre hospitalier de Vannes.

Une chute d'une dizaine de mètres selon le maire

Il est 4 heures du matin quand les secours arrivent sur place. La voiture a fait une sortie de route, à l'extérieur de la commune, au lieu-dit les Eclopas, près du camping municipal. Le conducteur a raté un virage selon le maire de Saint-Jacut-les-Pins. Le véhicule a terminé sa course en contrebas d'un ravin. Le jeune homme de 18 ans décédé était originaire de Peillac, une commune voisine toujours selon l'élu.

D'importants moyens ont été engagés par les secours, avec notamment sept véhicules de secours et d'assistance aux victimes. Un autre jeune, lui aussi âgé de 18 ans, a été gravement blessé dans l'accident. Les cinq autres occupants du véhicule, âgés entre 18 et 20 ans, sont plus légèrement blessés. "C'est triste, ça nous marque toujours", explique Didier Guillotin, le maire de Saint-Jacut-les-Pins. Pour l'instant, on ignore encore les raisons de l'accident, ni pourquoi ils étaient sept dans une seule voiture. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.