Un jeune homme de 18 ans meurt près d'Aubord dans un accident de la route

Aubord, France

Sept morts en deux jours sur les routes gardoises. C'est une véritable hécatombe. Samedi 1er décembre vers 21h, un jeune homme de 18 ans est mort. Il était au volant de sa voiture sur la route départementale 135 sur le chemin des canaux quand il a heurté un camion. Incarcéré dans sa voiture, les sapeurs-pompiers n'ont pas pu le réanimer. Le conducteur du poids lourd est quant à lui légèrement blessé.

Plus tôt samedi vers 18h, trois personnes sont mortes entre le rond-point de l'hôpital d'Alès et Saint-Martin-de-Valgualgues. Elles avaient entre 45 et 70 ans. Leur voiture en a percuté une autre.

Dans la matinée, une jeune femme de 20 ans avait déjà trouvé la mort à Saint-Michel-d'Euzet.

Depuis le début de l'année, 60 personnes sont mortes sur les routes du Gard.

Un piéton entre la vie et la mort à Nîmes

Dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 décembre à Nîmes, un piéton a été renversé avenue du président Allende. Le chauffard ne s'est pas arrêté. La victime a été transportée inconsciente à l'hôpital par le SAMU. Ce trentenaire est entre la vie et la mort.

Par ailleurs, ont recense deux autres accident graves impliquant des poids lourds, sur l'échangeur Nîmes Ouest de l'A9 à Marguerittes et Bernis. Un trentenaire et un homme d'une cinquantaine d'années ont dû être désincarcéré. Ils ont transportés dans un état grave au CHU de Nîmes.