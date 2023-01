Un jeune homme de 18 ans succombe à ses blessures après une sortie de route en Charente-Maritime

L'accident s'est produit vers 10 heures ce matin, à La Vergne, sur la route départementale 739, à proximité du rond-point de la D939, proche de Saint-Jean-d'Angély. Le conducteur, un jeune homme de 18 ans, n'a pas réussi à être réanimé par les secours. D'après le rapport des sapeurs-pompiers de Charente-Maritime, le véhicule, seul impliqué dans l'accident, a fait une série de tonneaux sur la chaussée avant de s'immobiliser dans un champ en contrebas. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet de Saintes. Le conducteur avait consommé de l'alcool et roulait à "vitesse excessive" selon le parquet, ce qui pourrait expliquer l'accident.

Le deuxième accident mortel de l'année

Les trois autres passagers âgés de 17, 19 et 20 ans, plus légèrement blessés ont été conduits au centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély. De nombreux secours se sont rendus sur place pour porter assistance aux victimes : 15 sapeurs-pompiers, 10 gendarmes de la compagnie de Saint-Jean-d'Angély, 3 ambulances, ainsi qu'un véhicule de désincarcération. L'hélicoptère Dragon17 de la sécurité civile s'est également posé près de l'accident dans le but de prendre en charge le conducteur. L'intervention a été annulée. Ce dernier est décédé avant d'être héliporté en urgence absolue. La gendarmerie de Charente-Maritime déplore déjà le deuxième accident mortel sur les routes du département depuis le début de l'année.