Un jeune homme de 18 ans tué dans un accident de la route à Laruscade

Un jeune homme de 18 ans est mort ce 28 avril au matin, dans un accident à Laruscade, dans le Blayais. Vers 4h30 du matin, la voiture dans laquelle il se trouvait a percuté par l'arrière un poids-lourd sur la Nationale 10 et fait plusieurs tonneaux. Le conducteur du véhicule, âgé lui de 19 ans, a été transporté dans un état grave au CHU de Bordeaux.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie et confiée à la compagnie de Blaye. Des analyses toxicologiques et l'audition de témoins, dont celle du chauffeur du camion, sont également en cours. La route, coupée pendant de longues heures ce jeudi matin et sécurisée par l'escadron de la sécurité routière de la gendarmerie, a été rouverte en milieu de matinée.