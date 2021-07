Un jeune homme de 18 ans tué par balles dans le 11eme arrondissement de Marseille

Ce vendredi après-midi, un jeune homme de 18 ans a été tué par arme à feu dans le 11ème arrondissement de Marseille. Trois personnes ont également été blessées au couteau dans ce qui serait un différend d'ordre privé. La police a été appelée pour une "détonation" sur la voie publique vers 17 heures, elle a alors découvert un homme inconscient au sol, allée des Sycomores, dans le 11e arrondissement de Marseille. Celui-ci est mort des suites de ses blessures par balle au thorax.

Trois personnes sont également blessées par arme blanche dans le même temps. Un homme de 48 ans s'est présenté à l'hôpital avec sa fille de 16 ans et sa belle-fille de 25 ans, disant avoir "entendu des coups de feu" être "sortis de chez eux" avant de se retrouver "face à un homme armé d'un couteau" qui les a blessés. Ces trois personnes légèrement blessées par arme blanche ont été hospitalisées. D'après les premiers éléments recueillis par le enquêteurs, ce nouveau drame n'aurait aucun lien avec les six morts par balles en deux semaines dans la métropole phocéenne, sur fond de trafic de stupéfiants, dont cette jeune fille de 17 ans, a priori une victime collatérale, décédée dans la nuit de jeudi à vendredi à Septèmes-les-Vallons, commune limitrophe de Marseille. Cette rixe a eu lieu dans le 11e arrondissement, dans les quartiers Est de la ville. Si l'origine privée de ce nouvel épisode sanglant à Marseille semble confirmée par les enquêteurs, les circonstances en restaient encore très floues ce vendredi dans la soirée, l'incident de départ ayant pu déraper entre les premiers concernés et des habitants du quartier.