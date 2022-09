Un jeune homme de 19 ans décède dans un accident de la route, six autres personnes blessées

Un accident de la route mortel a eu lieu dans la nuit de vendredi 16 à samedi 17 septembre à Saint-Quentin-Fallavier. Deux voitures se sont percutées.

Dans un premier véhicule, un jeune homme de 19 ans est mort et une femme de 20 ans a été gravement blessée puis transportée en urgence absolue à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon. Dans cette même voiture se trouvaient trois autres personnes, de 17, 19 et 20 ans. Elles ont été plus légèrement touchées et hospitalisées à Bourgoin-Jallieu.

Dans la seconde voiture il y avait un couple, un homme de 26 ans et une femme de 22 ans. Tous deux ont été moins gravement blessés mais tout de même emmenés également à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu.

Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances exactes de cet accident.