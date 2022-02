Un jeune homme de 19 ans interpellé dans le quartier Lemasson à Montpellier pour agression et dégradations

Un jeune homme de 19 ans a été interpellé ce mardi à Montpellier, dans le quartier Lemasson.. Il est soupçonné de faire partie d'un groupe d'agresseurs ayant sévi deux fois rue Costa Brava dans ce même quartier. Son procès prévu ce vendredi a été reporté.

Il s'agit d'une dizaine d'individus qui ont sévi deux fois en cinq mois. La première fois, c'était le 13 septembre 2021 rue Costa Brava. Ils ont été vus par le voisinage cagoulés, avec des battes de base-ball, des révolvers et même un fusil. Des voisins qui parlent de coups de feu. C'est encore à confirmer mais ce qui est sûr c'est que cinq véhicules en stationnement ont été dégradés. Un club de golf est abandonné sur place, laissant des traces ADN qui seront par la suite très utiles à l'enquête. Elles coïncident à l'ADN d'un jeune de 19 ans, très connu des services de police.

Dans la nuit du 26 au 27 janvier, même topo, une dizaine d'individus cagoulés et armés d'armes de poing, sauf que cette fois, un jeune de 15 ans est blessé à la jambe par des coups de couteau. L'adolescent victime reconnait le jeune de 19 ans précédemment interpellé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour faire suite à cette affaire, les police municipale et nationale mènent une opération d'ampleur, sur les réquisitions du Procureur de la Répulique de Montpellier, dans la rue Costa Brava ce jeudi 10 février. Un jeune de 14 ans est arrêté en possession d'un révolver de 9 mm, une vieille arme qui ne fonctionne plus. Et l'épicerie du Mas de la rue Costa Brava est contrôlée pour vente de cigarettes de contrebande et de contrefaçons, des faus écouteurs d'Iphone. Elle fait l'objet d'une procédure.