Un jeune homme de 19 ans poignardé à deux reprises à Grenoble dimanche soir

Grenoble, France

Un jeune homme de 19 ans a été poignardé dimanche soir à deux reprises dans le quartier Argouges à Grenoble (Isère), à proximité de l'avenue Washington. Les faits se sont passés un peu avant 20 heures. Il a reçu deux coups de couteau au niveau du foie et du poumon. Un temps menacés, ses jours ne sont plus en danger. On ignore encore les circonstances de cette agression.