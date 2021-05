Un jeune homme de 19 ans porté disparu en Charente-Maritime depuis lundi

Tristan, un jeune homme de 19 ans, est porté disparu depuis lundi 24 mai dans le secteur de Saint-Xandre, dans l'agglomération rochelaise.

Avis de recherche pour Tristan - Capture d'écran Facebook

Les gendarmes poursuivent les recherches pour le retrouver, avec une équipe cynophile et un hélicoptère. Des battues ont été effectuées au sol. mais Sans succès pour l'instant. sa famille et ses amis ont diffusé sa photo sur les réseaux sociaux. Selon Tristan a disparu lundi soir vers 20h30 après être parti de chez lui à pied. Il mesure un 1m65 a les yeux marrons et il était habillé de noir, avec un bonnet sur la tête. En cas d'information vous pouvez contacter la gendarmerie.