Un jeune homme de 19 ans trainé sur 400 mètres pour une PlayStation à Wasquehal

Les deux jeunes hommes de 19 ans s'étaient donnés rendez-vous pour un banal achat d'occasion d'une PlayStation, à Wasquehal, rue Léon Jouhaux, vers 16h30 ce mercredi. Mais l'acheteur refuse de payer, monte à bord de sa voiture et s'enfuit.

Le conducteur manque de renverser un enfant en bas âge

Le vendeur s'accroche à la voiture, et finit par être trainé sur 400 mètres jusqu'au croisement avec la rue du 8 Mai 1945. Il s'en sort avec des contusions sur tout le corps. Le conducteur roulait "à très haute vitesse" selon la police, a percuté plusieurs poubelles et a manqué de renverser un enfant en bas âge. Il a finalement été interpellé et placé en garde à vue. Le vendeur a été hospitalisé pour des examens.