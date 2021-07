Un jeune homme de 20 ans à scooter meurt percuté par une voiture en Dordogne

Le jeune homme à scooter aurait eu 21 ans dans deux semaines. Il est décédé peu avant minuit ce vendredi 16 juillet sur la Nationale-21 à Campsegret. entre Périgueux et Bergerac. C'est un automobiliste habitant Campsegret, qui s'est déporté sur sa gauche et qui a percuté le scooter de plein fouet. C'est le médecin du SAMU qui a constaté le décès du pilote du deux-roues. La voiture a terminé sa course sur le toit. Le conducteur de 51 ans et son épouse de 48 ans sont légèrement blessés mais surtout choqués, les pompiers les ont évacués vers l'hôpital. Leur fils de 31 ans est indemne. C'est le 17ème décès sur les routes de Dordogne depuis le début de cette année 2021.