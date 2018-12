Un jeune homme de 20 ans se tue ce jeudi dans un accident de la circulation à Générac

Par Ludovic Labastrou, France Bleu Gard Lozère

62 morts sur les routes du Gard. Un jeune homme âgé de 20 ans s'est tué ce jeudi à Générac. Une seule voiture était en cause. Le second passager, âgé lui aussi de 20 ans, a été blessé et conduit au centre hospitalier de Nîmes.