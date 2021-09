Un jeune homme de 20 ans flashé à 211 km/h à Ogeu-les-Bains

Un jeune conducteur âgé de 20 ans a été flashé le 27 août dernier alors qu'il roulait à 211 km/h sur une route départementale où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Cet excès de vitesse a été contrôlé à Ogeu-les-Bains. Le jeune homme, originaire de Bidos, était au volant de la voiture de sa mère. Il a reconnu les faits lorsqu'il a été entendu le 2 septembre par les gendarmes. Selon le commandant de l’escadron départemental de sécurité routière des Pyrénées-Atlantiques, le capitaine Frédéric Hardouin, cet homme était déjà connu pour des délits routiers alors qu'il n'avait son permis de conduire que depuis un an.

Le conducteur n'avait déjà plus de points sur son permis de conduire depuis le mois de septembre suite à trois faits : un excès de vitesse, un stop non respecté et un franchissement de ligne continue. Son permis va être annulé. L'homme sera convoqué au tribunal de police dans les prochaines semaines pour s'expliquer.