Un jeune homme de 20 ans interpellé à Nîmes après un car-jacking

Un jeune homme de 20 ans a été interpellé par les policiers de Nîmes ce vendredi matin après une course poursuite au cours de laquelle deux personnes ont été blessées. Il était au volant d'une voiture volée au cours d'un car-jacking.

Au départ, un car-jacking à Boisset-et-Gaujac près d'Anduze. Ce vendredi matin, un jeune homme âgé de 20 ans percute volontairement une Audi A3, obligeant le conducteur à sortir de sa voiture. Le jeune homme en profite pour s'emparer du véhicule et prend la fuite en direction de Nîmes. Les policiers de la BAC, alertés par l'automobiliste se positionnent pour l'intercepter, route d'Alès, mais le conducteur refuse d'obtempérer et prend la fuite. Dans sa course, il percute une première voiture, blessant légèrement le conducteur âgé de 75 ans. La passagère de l'ambulance qu'il percute ensuite est aussi blessée. Elle est transportée à l'hôpital de Nîmes.

La voiture des policiers percutée

Immobilisé suite à ces deux chocs, le voleur tente de faire marche arrière et percute la voiture des policiers. Il tente une nouvelle fois de se rebeller mais il est finalement interpellé, chemin des limites. Placé en garde à vue, il sera déféré ce samedi matin. Le jeune homme qui n'était pas connu des services de police devrait être poursuivi pour vol avec violence, rébellion et refus d'obtempérer. L'enquête a été confiée aux policiers du groupe de lutte contre la délinquance automobile du commissariat de Nîmes.