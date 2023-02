Un jeune homme de 20 ans jugé pour des violences sur son ex-compagne à Avignon

"Vous vous oubliez. Foutez-vous la paix mutuellement. On ne veut plus vous retrouver devant un tribunal". C'est par ces mots que le président du tribunal correctionnel a conclu l'audience hier. Une audience tellement particulière, que quelques minutes plus tôt, il s'était adressé au principal prévenu en affirmant "vous faites votre entrée dans un tribunal de manière spectaculaire".

Sur le fond, pas ou peu de suspens, les faits étant largement reconnus. Sur la forme, en revanche, c'est une affaire de relation toxique sur laquelle a dû se prononcer le tribunal. Une relation entre deux jeunes qui n'a cessé de se faire et de se défaire durant deux ans, faisant dire au président "je suis un peu un vieux con, mais j'essaye de m'adapter".

Alors qu'il apprend que la jeune femme avec laquelle il tente de se remettre une nouvelle fois a eu une relation, Denis contacte par les réseaux sociaux l'amant qui lui confirme l’information par le biais de photos sans équivoque.

Fou de colère à la vue des images, il s'en prend alors physiquement à la jeune femme (au point de lui infliger plus de 9 jours d'incapacité totale de travail) mais aussi à l'ensemble des meubles de la maison dans laquelle elle se trouve. Au cours des investigations, les policiers mettront notamment la main sur 5 armes à feu cachées à son domicile. Toutes n'ont pas été achetées illégalement, mais c'est le potentiel de dangerosité qui a été au cœur des débats. Travailleur, socialement intégré, le profil atypique du prévenu lui a permis d'éviter de la prison ferme. Il devra tout de même passer 6 mois en détention à domicile sous bracelet électronique et écope également d'une interdiction totale de contact avec son ex-amie.