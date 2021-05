Un jeune homme de 20 ans meurt dans un accident à Quievy, trois autres blessés

Un accident de voiture a causé la mort d'un jeune homme de 20 ans dimanche 23 mai à Quievry. Il était en voiture avec trois autres personnes, deux jeunes filles et un garçon à peine majeur. Une des passagère, âgée de 17 ans est gravement blessée, les deux autres sont plus légèrement touchés.

Les quatre jeunes roulaient au milieu de la nuit de samedi 22 à dimanche 23 mai sur la D113 entre Qiuevry et Solesmes. Le choc s'est produit peu avant minuit : la cause n'est pas encore connue, mais seule leur voiture est impliquée. Un homme de 20 ans est mort sur le coup. Une jeune fille de 17 ans est dans un état grave. Les deux autres passagers, une adolescente de 15 ans et un garçon à peine majeur, sont plus légèrement blessés.

Les trois blessés ont été hospitalisés à Cambrai et Valenciennes.