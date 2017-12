Un jeune homme de 20 ans mortellement percuté par un train à Chambourg-sur-Indre

Par Camille Labrousse, France Bleu Touraine

Un accident entre un train et une fourgonnette a fait un mort ce vendredi soir à Chambourg-sur-Indre. Un jeune homme de 20 ans, membre de la communauté des gens du voyage a perdu la vie. Il était garé en partie sur les rails et a été percuté par le train, sur la ligne entre Tours et Loches.