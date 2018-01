Trensacq, France

Il s'agit d'un choc frontal entre deux voitures. L'accident s'est produit vers 19h15 sur la RD834, entre Sabres et Trinsacq. Dans l'un des véhicules se trouvaient deux femmes de 39 et 42 ans. La passagère est légèrement blessée. La conductrice, en revanche, a dû être désincarcérée et est plus gravement blessée. Elle a été transportée à l'hôpital de Mont-de-Marsan. Le conducteur de l'autre voiture, un jeune homme de 20 ans, est donc décédé.

C'est le deuxième mort sur les routes landaises depuis le début de l'année.