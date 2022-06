Un jeune homme de 22 ans blessé à la jambe après une collision en Dordogne

Un jeune homme de 22 ans a été grièvement blessé dans un accident à Excideuil ce mercredi 15 juin. Alors qu'il circulait à scooter avenue Gambetta, vers 15h cet après-midi, il a été percuté par une voiture en train de sortir de sa place de stationnement. À l'arrivée des secours, le jeune homme a indiqué qu'il ne sentait plus sa jambe, et qu'il ne pouvait plus la bouger.

Il a été évacué par hélicoptère jusqu'à l'hôpital de Périgueux.