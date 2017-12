Saint-Étienne, France

Il ne conteste pas les faits, la scène s’est déroulée devant plusieurs témoins, en pleine ville et sous l’œil des caméras de vidéo-surveillance.

Tout l’objet de cette session ce sera de comprendre ce qui a bien pu lui passer par la tête ce jour-là.

C’est bien entendu la personnalité de l’accusé qui est passée au crible durant cette première journée. Le jeune homme d’origine algérienne arrivé en France à l’âge de 7 ans voit sa jeune vie défiler à la barre, des études ratées, pas d’autre passion que le foot, pas de copine, pas de véritable ami et une famille omniprésente.

Les psy ne sont pas tendres avec lui, immature, dilettante, il ne semble pas tout à fait comprendre la gravité de son geste et ses conséquences.

Alors se pose inévitablement la question du pourquoi?

Pourquoi est-il venu se greffer sur une altercation de son frère avec la victime au sujet d’une place de stationnement et pourquoi va-t-il sortir un couteau de cuisine de son short pour le larder de 13 coups dont un qui sectionnant l’aorte va provoquer sa mort dans la soirée.

Son avocat avance une première explication : Il n’a pas supporté que son frère, Abel, malade, fragile, sujet à des crise d’épilepsie puisse être agressé par la victime.

Une solution trop simple qui ne le dédouane évidemment pas de son geste et que les avocats des parties civiles ont commencé à démonter patiemment devant la famille de Mohamed la victime, famille que l’on sent extrêmement tendue dans la salle.

A la base de l’histoire, cet incroyable enchainement, deux automobilistes qui se crêpent le chignon pour une place de stationnement et l’histoire sans qu’on comprenne bien pourquoi va dégénérer.

Insultes pour commencer et quelques minutes plus tard les deux se recroisent en ville, alors on descend de voiture pour en venir carrément aux mains place Raspail.

Mais le drame c’est quand le frère de l’un des deux protagonistes s’immisce dans l’histoire avec un couteau de cuisine de 15 cm et en assène 13 coups à la victime.

Le chronomètre des caméras de vidéosurveillance est formel la scène aura duré 2 minutes.

Hier pendant l’audience, la description du médecin légiste devient quasiment insupportable et la maman de la victime fait un malaise. Il faut interrompre les auditions. Comble de l’ironie le médecin explique qu’un seul de ces 13 coups est réellement mortel et sectionne l’aorte. Ce couteau que la belle-sœur de l’accusé fera disparaitre. Elle ne se souvient d’ailleurs plus comment.

L’objectif du président et des avocats de la partie civile ce sera d’éclairer les zones d’ombres et les petits mensonges de la famille de l’accusé. L’avocat de la défense lui n’a guère d’autre objectif que de faire réduire la peine,