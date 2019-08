Un jeune homme de 22 ans meurt dans une collision à Bussières-et-Pruns (Puy-de-Dôme)

Deux jeunes hommes âgés de 19 et 22 ans auraient été percutés par un véhicule jeudi soir à Bussières-et-Pruns sur la D12. Ils circulaient à vélo et à pied sur la chaussée, l'un est mort et l'autre grièvement blessé. Le véhicule qui les aurait percuté a pris la fuite.