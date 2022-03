Un jeune homme de 23 ans abattu par balles à Dijon

Un jeune homme de 23 ans tué par balles ce week-end à Dijon Cela s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche quartier de Greuze. Selon des témoins, un ou deux tireurs juchés sur un scooter ont ouvert le feu sur ce jeune homme. Cela s'est passé vers 22H30 non loin du parc de la Colombière, a l'angle de la rue Debussy et de la rue Maurice Ravel. La victime de 23 ans n'a pas survécu.

Selon le procureur, ce jeune homme était connu des services de police. Y'a t-il un lien avec la saisie en début de semaine dernière de 66 kilos de cannabis dans une camionnette entre Seurre et Noiron-sur-Gevrey ? C'est possible, car cette marchandise pouvait être destinée à ce quartier déjà sous tension, un quartier surveillé depuis plusieurs semaines. Faut-il conclure à un règlement de comptes ? l'enquête ne le dit pas encore, et le procureur Olivier Caracotch veut rester très prudent sur cette hypothèse. Une autopsie sera pratiquée ce lundi 14 mars sur le jeune homme pour déterminer le type d'armes qui a servi l'assassinat et le nombre de balles reçues. L'enquête est confiée a la police judiciaire.