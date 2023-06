Un jeune homme de 25 ans se dénonce, il aurait percuté un policier près de La Rochelle et aurait pris la fuite

Un jeune homme de 25 ans s'est présenté ce vendredi au commissariat de La Rochelle. Il a expliqué que c'était "très certainement lui qui avait percuté" un policier à Yves près de Chatelaillon sur la D 137 dans la nuit du 25 au 26 mai selon le procureur de La Rochelle. Le chauffard ne s'était pas arrêté après le choc qui avait été violent, il est actuellement en garde à vue.

L'accident avec délit de fuite s'est produit alors que le policier de la BAC (brigade anti-criminalité) agé de 42 ans devait traverser les voies pour contrôler une automobiliste qui circulait à contresens. Un véhicule s'était arrêté, pas le deuxième qui l'avait dépassé, et avait percuté le policier. Le fonctionnaire conscient mais sonné avait réussi à se mettre hors de danger près de la glissière de sécurité, et avait été secouru par ses collègues. La victime a eu le tibia fracturé et s'est vue prescrire 3 mois d'incapacité totale de travail selon le syndicat SGP Police qui avait appelé le chauffard à se rendre.

L'automobiliste qui avait pris la fuite n'avait pas pu être retrouvé. Le Parquet de La Rochelle avait ouvert une procédure pour délit de fuite.